Трамп пообещал искоренить СПИД за десять лет

Президент США Дональд Трамп намерен покончить с эпидемией ВИЧ/СПИД в Америке в течение десяти лет.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, американский лидер рассказал, что первая леди Меланья Трамп и он сам поддерживают людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, и скорбят о тех, кто умер от этого недуга.

«Мы подтверждаем наше обязательство положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа в Америке, сообщество за сообществом, где мы искореним СПИД через 10 лет», — написал американский лидер в Twitter, добавив, что соответствующая программа уже стартовала.