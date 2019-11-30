Растет число пользователей 4G Nar в регионах

Так, чтобы сделать сеть более доступной, за год было построено более 1050 4G станций и более 210 3G станций. Тем самым число станций Nar с технологией LTE и LTE-A превысило 2750, а 3G станций - 2815. Стремительно увеличивая количество 4G и 3G базовых станций, мобильный оператор обеспечивает мобильной сетью даже самые далекие села Азербайджана. В результате постоянных работ по усовершенствованию сети, помимо Баку и Апшеронского полуострова, еще 54 региона охвачены скоростной сетью 4G.

Установка базовых станций с технологией LTE по всей стране привела к увеличению числа пользователей 4G интернета. Таким образом, за последний год количество людей пользующихся 4G интернетом в Баку возросло на 78%, в регионах на более чем 100%. В данный момент, количество активных абонентов пользующихся высококачественной сетью Nar 4G прошло отметку в 900 тысяч.

В сравнении с предыдущим годом Nar удалось расширить географию присутствия 4G сети на 347% и охват населения на 120%. Тем самым, на данный момент 4G сеть оператора охватывает 74,3% - территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 92% населения страны. Сегодня благодаря более 8600 базовым станциям Nar оказывает высококачественные услуги более 2,3 млн абонентов.