У Азиатского банка развития новый президент
Совет управляющих Азиатского банка развития (АБР) избрал нового президента организации - им стал советник премьер-министра Японии по финансовым вопросам Масацугу Асакава, сообщает агентство "Синьхуа".
"Богатый и разносторонний опыт господина Асакавы в сфере международных финансов поможет АБР реализовать концепцию благополучного и стабильного Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил председатель Совета управляющих Хон Нам Ги.
Новый глава АБР займет свою должность 17 января 2020 года.
В сентября сообщалось, что действующий президент АБР Такэхико Накао сложит свои полномочия 16 января 2020 года.