В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Низаминского районного управления полиции, задержаны лица по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, задержаны жители Джалилабадского района - ранее судимый Назим Гурбанов по прозвищу Комиссар Назим и Миршахин Гасанов. В свертке, который был в руках у Н.Гурбанова, оперативники обнаружили 7 кг 50 г опиума, 1 кг 5 г героина и 239,775 г метамфетамина.

По словам задержанных, они привезли наркотики в Баку с целью дальнейшей продажи.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.