Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири»

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики», — цитирует RT главу «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Путина, в этом году исполняется 70 лет со дня установления между странами дипломатических отношений. «Мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа», — подчеркнул Путин.

«Сила Сибири» — газопровод, созданный для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны АРТ. Его протяженность составляет 2159 км, диаметр трубы — 1420 мм. Экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа ежегодно.