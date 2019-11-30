Диляре Сеидзаде присвоена президентская пенсия
Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о предоставлении Диляре Сеидзаде персональной пенсии президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно распоряжению, персональная пенсия президента Азербайджана Диляре Багыр гызы Сеидзаде предоставлена за заслуги на государственной службе в Азербайджане.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
Отметим, согласно новому положению структуры Администрации президента, упразднена должность начальника секретариата президента - помощника президента. Пост начальника секретариата президента на протяжении долгих лет занимала помощник президента Диляра Сеидзаде.