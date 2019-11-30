В Карабахе убит армянский солдат

В оккупированном Карабахе в результате стрельбы при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий армянской армии, еще один солдат ранен, сообщает «Спутник-Армения».

Инцидент произошел в понедельник около 06:50 на участке охранения одной из воинских частей, дислоцированных на северо-западном направлении.

Согласно информации, смертельное ранение получил 21-летний Артур Аджамян, раненый – Давид Меликбекян (1999 г.р.).

Для выяснения обстоятельств инцидента ведется расследование.