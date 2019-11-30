Погода на завтра: холодно и ветрено
Завтра, 3 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможны осадки. Сильный северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 5-8, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление опустится с 768 мм до 748 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана временами возможны дожди, в горных и предгорных районах - снег, днем преимущественно без осадков. Местами туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Апшероне ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые, умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.