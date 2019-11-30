Ракетно-артиллерийские учения азербайджанской армии фото; видео
Тактические учения азербайджанской армии с боевой стрельбой ракетно-артиллерийских подразделений начались на общевойсковых полигонах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, учения проводятся с целью усовершенствования навыков управления Ракетными и артиллерийскими войсками, повышения уровня боевого слаживания подразделений, планирования действий в ходе проведения тактических операций, организации взаимодействия с другими видами и родами войск во время управления подразделениями и отработки других вопросов.
Силы и средства, привлеченные к практическим занятиям, последовательно выполняют поставленные задачи. В ходе учений подразделения Ракетных и артиллерийских войск выполнили боевые стрельбы.