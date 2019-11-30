Новое землетрясение в Албании

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории Албании, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По сообщению сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 27 км к северо-западу от Тираны (население около 375 тыс. человек) на глубине двух километров, передает ТАСС.

Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.

Напомним, несколько дней назад в Албании произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли семь человек, более 400 человек обратились за помощью.