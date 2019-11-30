Мурад Самедов 14:12

25 декабря 2019 года Государственное Агентство Жилищного Строительства (MİDA) выставит на продажу 248 квартир, которые остались в Ясамальском жилом комплексе. В настоящее время продолжается оформление квартир из предпоследней продажи в том же жилом комплексе. По сути это означает успешное завершение первого этапа. Данный проект увидел свет благодаря личной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, чья роль в усилении социальной защиты населения и в стремительном экономическом развитии страны неоспорима. Особое внимание, которое глава государства уделяет решению вопроса удовлетворения потребностей людей в жилой площади, и поддержка деятельности MİDA поспособствовали ускоренному строительству жилых комплексов, где граждане на льготных условиях могут приобрести себе квартиры.

Напомним, что в 2016 году, спустя несколько месяцев после создания MİDA, ему было выделено 11,6 гектаров земли в Ясамальском районе для строительства первого Ясамальского жилого комплекса. В декабре 2016 года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был заложен фундамент Ясамальского жилого комплекса. Этот комплекс хоть и является первым проектом по строительству льготного жилья, но далеко не последний. Так в 2017 году MİDA было выделено 20 гектаров земли в Сураханском районе, 15,4 гектара в Ясамальcком районе, в 2019 году 0,75 гектара в Сумгаите и 6,23 гектара в Гяндже для строительства льготных квартир. В декабре 2017 года при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой был заложен фундамент Говсанского жилого комплекса. А в декабре 2018 года они заложили фундамент второго жилого комплекса в Ясамале, который строится на территории в 15,4 га. Помимо жилых домов, на территории предусмотрено строительство социально-бытовых объектов: трех детских садов, школы на 1200 учеников, парковки на 2000 автомобилей и др. Что касается Говсанского жилого комплекса, то он обеспечит квартирами около 3 тысяч семей. Таким образом, личное участие главы государства в церемонии по закладке фундаментов этих комплексов и данные им MİDA поручения являются показателем того, с какой серьезностью государство относится к вопросу решения жилищных проблем граждан.

Примечательно, что наряду с решением жилищных проблем граждан, MİDA также вносит свою лепту в решение таких задач, как создание новых рабочих мест, привлечение местных строительных компаний, использование строительных материалов азербайджанских производителей. Это в свою очередь создает положительный мультипликативный эффект для экономики страны. Стоит отметить, информация о том, что правительство Азербайджана будет строить многоквартирные дома, квартиры которых будут продаваться на льготных условиях была встречена обществом с определенной долей скептицизма. Купить квартиры в Баку намного дешевле их рыночной стоимости, да и еще посредством льготной ипотеки казалось чем-то фантастическим. Еще большей неожиданностью стали объявленные цены на квартиры. Так при учете определенных скидок, однокомнатную квартиру в жилом комплексе можно приобрести с учетом налогов за 28 тысяч манатов, двухкомнатную за 42 тысячи манатов, а трехкомнатную за 60 тысяч манатов. При первичном взносе в 10% однокомнатную квартиру можно приобрести выплачивая по 129 манатов в течение 360 месяцев. Покупатели, решившие внести большую сумму, чем минимальный первичный взнос смогли приобрести квартиры начиная от 92 манатов в месяц. Приобрести квартиру в Баку, в 10-15 минутах езды от центра города и всего за 100 манатов в месяц, предложение более чем заманчивое. И не случайно, что продажа первых квартир в Ясамальском жилом комплексе вызвала большой интерес.

Продажи первых квартир полностью развеяли существовавший ранее скептицизм и стало понятно, что этот процесс построен на полностью честных и прозрачных принципах. Так электронная система «Льготное жилье», посредством которой осуществляется процесс выбора и продажи квартир, по инициативе и приглашению MİDA изначально была взята под полный контроль со стороны независимой международной аудиторской компании Ernst & Young и над ней проводится постоянное наблюдение. Система «Льготное жилье» Государственного Агентства Жилищного Строительства Азербайджанской Республики является первой и единственной электронной системой в Азербайджане, получившей положительные отзывы SOC 2 и SOC 3. Это подтверждает контроль над организацией услуг, предоставляемых через систему, создание равных условий для каждого пользователя системы «Льготное жилье», а также обеспечение прозрачности и оперативности при продаже квартир. Помимо этого, для обеспечения координированной работы системы при каждых продажах в административном здании MİDA создается оперативный штаб с участием представителей Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Национального центра сертификационных услуг, Регионального дата-центра, Государственного агентства спецсвязи и информационной безопасности, Госагентства по услугам гражданам и социальных инноваций при президенте Азербайджана. Сотни семей уже купили на льготных условиях квартиры в Ясамальском жилом комплексе. Несмотря на то, что это жилье считается льготным, Ясамальский жилой комплекс, состоящий из 29-и 9 и 12 этажных зданий, не уступает коммерческому жилью в Баку.

Так для жильцов предусмотрена практически вся социальная инфраструктура: двухэтажный детский сад на 240 мест, школа на 960 учеников, торговый комплекс. Детские заведения оснащены мебелью и специальным оборудованием. И это не все преимущества Ясамальского комплекса перед другими новостройками города. В частности, выставленные на продажу квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, газовой плитой и аспиратором. В Ясамальском комплексе предлагается два одинаково качественных вида ремонта квартир, которые отличаются только дизайном и цветом. Комфортность проживания здесь обеспечена прежде всего соблюдением всех градостроительных норм и стандартов. Низкий уровень плотности застройки, просторные благоустроенные дворы, высокий коэффициент озеленения территории на душу населения, продуманная и тщательно спланированная социальная и транспортная инфраструктура, высокое качество ремонтных работ и оснащение квартир – все это выгодно отличает проект MIDA от множества других, реализуемых сегодня в столице. Цена квартиры включает стоимость уже установленной системы отопления (комби). Кроме того, счастливые новоселы будут избавлены от проблем с проведением телефонной линии, интернета, установкой различных счетчиков – MIDA взяло все это на себя. Бесспорно, одним из плюсов нового комплекса является его близость к городу и в то же время расположение в экологически чистом, тихом и немноголюдном районе. Благоустройство комплекса – отдельная тема. Для обустройства автомобильных дорог, пешеходных дорог и переходов на 11,6 га MIDA пригласило специалистов Бакинского Транспортного Агентства. Ясамальский комплекс – первый опыт такого сотрудничества и, как видится, весьма успешный. Специалисты-транспортники учли интересы всех групп пешеходов, включая детей, пожилых людей и инвалидов. Кроме того, в нем предусмотрено свободное движение транспортных средств.