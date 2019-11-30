Сиявуш Новрузов напомнил, что все же депутатов избирает народ

«Хочу напомнить, что депутатов все же выбирает народ. На следующих выборах избиратель выберет того, кого хочет видеть в парламенте». Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

«Кандидат должен быть креативным, современным, знать иностранные языки и т.д. Это все наши пожелания. А реализацию этих пожеланий будет определять избиратель. В последнее время в СМИ и на телевидении пытаются изменить направление вопроса о роспуске парламента. Но мы должны правильно объяснить все людям. Последнее слово останется за избирателем», - сказал он.