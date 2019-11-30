Зеленский: никому нельзя верить в политике

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому изданию wyborcza.pl заявил, что в политике нельзя доверять никому. Так он ответил на вопрос журналиста о том, верит ли он российскому лидеру Владимиру Путину.

«В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что в политике не может быть доверия. У каждого зато есть свои интересы», — приводит его слова ТАСС.