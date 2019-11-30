Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 8 января 2020 года, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, не исключив, что переговоры пройдут в Стамбуле.

"Да, действительно, на 8 января готовятся контакты двух президентов. Главная тема поездки Путина в Турцию - открытие "Турецкого потока", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, "с большой долей уверенности можно предположить, что два лидера используют эту возможность с тем, чтобы продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам: в первую очередь это двусторонние российско-турецкие отношения, они носят многоплановый характер, на повестке дня много крупных проектов, по которым постоянно нужно говорить и сверять часы".

"Пока речь идет о Стамбуле, но еще есть время, пока все детали согласовываются", - отметил Песков.