В Баку ветер снес кровлю административного здания
В Баку сильный ветер снес кровлю высокоэтажного здания, сообщает сайт МЧС Азербайджана.
Согласно информации, на горячую линию «112» Министерства поступило сообщение о том, что часть кровли шестиэтажного административного здания в Ясамальском районе Баку оторвалась и находится в подвешенном состоянии.
В целях обеспечения безопасности людей, проходящих по территории, спасатели Службы спасения особого риска были привлечены по адресу вызова.
Спасатели закрепили оторвавшуюся часть на место и предприняли соответствующие меры безопасности.