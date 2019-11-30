В Баку ветер снес кровлю административного здания

В Баку сильный ветер снес кровлю высокоэтажного здания, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на горячую линию «112» Министерства поступило сообщение о том, что часть кровли шестиэтажного административного здания в Ясамальском районе Баку оторвалась и находится в подвешенном состоянии.

В целях обеспечения безопасности людей, проходящих по территории, спасатели Службы спасения особого риска были привлечены по адресу вызова.

Спасатели закрепили оторвавшуюся часть на место и предприняли соответствующие меры безопасности.