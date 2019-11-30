Свергнутому президенту Судана грозит смертная казнь

Экс-президенту Судана, находящемуся в заключении Омару аль-Баширу грозит смертный приговор за участие в военном перевороте 1989 года и свержении действовавшего тогда демократически избранного правительства страны во главе с Садыком аль-Махди, сообщает южноафриканский информационный портал Independent Online со ссылкой на источники в Судане.

Генпрокурор Судана Тадж Аль-Хибер сформировал комитет по расследованию военного путча 30 июня 1989 года, который привел к власти аль-Башира. Выводы комитета станут основой для судебного преследования военных и гражданских лиц по обвинению в подрыве конституционного строя Судана. "Если бывший президент будет признан виновным, то ему грозит либо смертный приговор, либо пожизненное заключение", - отмечает издание, пишет ТАСС.

Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. После его ухода власть в стране взял в свои руки Военный совет. В сентябре в Судане появилось переходное правительство из кандидатов от оппозиции, а также Суверенный совет с участием военных и гражданских сил, которым предстоит в течение трех лет осуществить ряд коренных политических и экономических преобразований.