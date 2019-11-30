МИД о поездке Пашиняна в оккупированный Карабах

«Поездка премьер-министра Армении Н.Пашиняна в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, где он провел встречи с марионеточными представителями незаконного режима и выехал в расположение оккупационных войск своей страны на линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана, - очередная демонстрация того, что именно Армения несет ответственность за оккупацию и осуществляет контроль над оккупированными территориями». Так начальник Управления пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева прокомментировала визит премьер-министра Армении в оккупированный Нагорный Карабах и его встречу с представителями марионеточного режима.

Представитель азербайджанского МИД отмечает, что посещение Пашиняном оккупированного региона Азербайджана, незадолго до этого утверждавшим, что Армения якобы не сможет принять решение вместо Нагорного Карабаха, подтверждает, что именно Армения является непосредственным участником переговоров по урегулированию конфликта.

«Это означает, что Н.Пашинян, чей сын несет военную службу в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и который лично знакомится с существующим положением вещей, посещая ВС Армении на наших оккупированных территориях, строит планы, встречаясь с представителями марионеточного режима, должен отложить в сторону свои отговорки и без экивоков участвовать в принятии решения за столом переговоров», — заявляет Лейла Абдуллаева.