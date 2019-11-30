Армения не комментирует изменения в Азербайджане

Ереван продолжит работать по своей повестке в рамках мирного процесса, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос Sputnik Армения, может ли внутриполитическая ситуация в Азербайджане отразиться на переговорном процессе по Карабаху.

"Мы верны процессу мирного урегулирования. За последние 1,5 года мы показали наши возможности и серьезность по эффективной работе в рамках мирного процесса", — сказал армянский министр, отметив, что стороны работали над предстоящей с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым встречей в Братиславе, 4 декабря.

Мнацаканян не стал комментировать события в Азербайджане, подчеркнув, что Ереван продолжит двигаться в рамках своей повестки.

Отметим, что сегодня в Милли Меджлисе было принято решение об обращении к президенту Азербайджана по вопросу роспуска парламента и назначения внеочередных выборов.