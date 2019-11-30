Экс-депутат Милли Меджлиса создает Движение зеленых

“Накануне в воскресный день, мы в кругу экспертов, с которыми долгие годы обсуждали идею создания Движения зеленых в Азербайджане, наконец приняли соответствующее решение. Вчера нами создан Организационный комитет Движения зеленых Азербайджана (Azerbaijan Greens)”, - говорится в заявлении экс-депутата Милли Меджлиса, известного в прошлом лидера проправительственного молодежного движения “Ирели” Джейхуна Османлы.

Напомним, несколько лет назад Дж.Османлы наряду с несколькими чиновниками был обвинен в связях с Фатуллахом Гюленом и попал в опалу. Политическое дело в отношении экс-депутата было инсценировано одной из внутривластных группировок. Затем экс-депутат покинул большую политику.

Однако похоже, Дж.Османлы вновь возвращается в активную общественно-политическую жизнь.