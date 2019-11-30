Экс-депутат Милли Меджлиса создает Движение зеленых
“Накануне в воскресный день, мы в кругу экспертов, с которыми долгие годы обсуждали идею создания Движения зеленых в Азербайджане, наконец приняли соответствующее решение. Вчера нами создан Организационный комитет Движения зеленых Азербайджана (Azerbaijan Greens)”, - говорится в заявлении экс-депутата Милли Меджлиса, известного в прошлом лидера проправительственного молодежного движения “Ирели” Джейхуна Османлы.
Напомним, несколько лет назад Дж.Османлы наряду с несколькими чиновниками был обвинен в связях с Фатуллахом Гюленом и попал в опалу. Политическое дело в отношении экс-депутата было инсценировано одной из внутривластных группировок. Затем экс-депутат покинул большую политику.
Однако похоже, Дж.Османлы вновь возвращается в активную общественно-политическую жизнь.
“Говоря о зеленых, первое, что приходит на ум – это экология и защита природы. Однако наряду с этим к сфере деятельности Движения зеленых относятся зеленая экономика, права и свободы человека, поддержка молодежи, вопросы занятости, сохранение гендерного равенства и демократия.
Одной из наших основных целей является содействие успешной реализации концепции новых реформ в нашей стране и укрепление позиций Азербайджана в новом мировом порядке.
Сотрудничество с Европейским движением зеленых и Глобальным движением зеленых также является частью наших планов”, - говорится в заявлении экс-депутата, сообщает haqqin.az со ссылкой на его страницу в Фейсбуке.