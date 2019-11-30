Ильхам Алиев наградил Диляру Сеидзаде фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил сегодня Диляре Сеидзаде орден «Шараф». Об этом сообщает АзерТАдж.
«Вы в 1993 году были приглашены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в Администрацию президента. Можно сказать, что Гейдар Алиев сразу же после начала деятельности на посту президента оказал Вам высокое доверие, и вы работали под его руководством 10 лет. То есть Вы 26 лет работали в Администрации президента, 20 лет из них в качестве главы секретариата. Я лично знаю о хорошем отношении общенационального лидера к Вам, я был свидетелем этого. Он очень Вам верил, доверял и поэтому доверил Вам высокую должность», - сказал глава государства, вручая орден Диляре Сеидзаде.