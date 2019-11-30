Ильхам Алиев: “В ближайшие дни будет утверждена новая структура Кабинета министров”

«На прошлой неделе была утверждена новая структура Администрации президента, согласно которой секретариат, которым Вы руководили долгие годы, был упразднен, и были созданы несколько новых отделов. Это – естественный процесс», - сказал президент Азребайджана Ильхам Алиев, вручая орден «Шараф» бывшему главе секретариата президента Диляре Сеидзаде, сообщает АзерТАдж.

«В каждом уголке нашей страны проводятся реформы. В ближайшие дни будет утверждена новая структура Кабинета министров. В ближайшем будущем будет реорганизован парламент. Это – естественный процесс. В тоже время идет процесс омолаживания, что тоже естественно. Потому что мы должны создать молодым кадрам возможность, чтобы они показали свои способности», - сказал глава государства.