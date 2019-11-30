На Каспии начинается шторм

Министерство экологии и природных ресурсов опубликовало информацию о текущих погодных условиях на территории Азербайджана.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, согласно информации на 13:00 второго декабря, начиная с утренних часов, на территории страны наблюдается нестабильная погода. В горных регионах (Шахдаг, Гырыз) выпал снег. Скорость северо-западного ветра в Нафаталане усиливалась до 38 метров в секунду, в Баку - до 34, в Дашексане, Пираллахы и Мингячевире - до 26, в Тертере - до 25, в Хыналыге - до 24, в Набрани - до 20, в Шамкире - до 15 метров в секунду.

Высота волн на Нефтяных камнях достигла 3,8 метров.

Нестабильная погода продолжится до утренних часов третьего декабря, днем в основном без осадков.