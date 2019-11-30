Жительница Австралии выжила в пустыне две недели без еды и воды

В Австралии полиция обнаружила местную жительницу Тамру МакБи-Райли, потерявшуюся две недели назад в пустыне в центральной части страны, женщина смогла выжить без еды и воды. Об этом сообщает издание ABC.

Как отмечается, МакБи-Райли и ее двое друзей отправились в путешествие по стране две недели назад, однако в начале пути их автомобиль застрял в русле реки Финк. На протяжении трех дней они пытались вытащить машину, но ничего не получилось.

В конечном итоге друзья решили идти на поиски других людей пешком, при этом они оставили на автомобиле записку с предполагаемыми координатами своего маршрута.

Из еды у них была лишь одна пачка печенья, всю воду они выпили.

Женщину нашла полиция благодаря оставленной записке. Ее доставили в больницу Алис-Спрингс с обезвоживанием и сильными солнечными ожогами.

Ее друзья Клэр Хокридж и Фу Тран по-прежнему числятся пропавшими без вести.