МАГАТЭ возглавил аргентинец

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с понедельника возглавил аргентинец Рафаэль Гросси, который сменил на этом посту ушедшего из жизни японского дипломата Юкию Амано.

Решение об утверждении Гросси гендиректором было принято на специальной сессии Генеральной конференции. При этом формально Гросси исполнял обязанности руководителя еще с июля.

Принимая присягу, новый директор пообещал беспристрастно работать во благо МАГАТЭ. Последние шесть лет он был послом Аргентины в Австрии и представлял свою страну в международных организациях в Вене.