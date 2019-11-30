Турция изучает предложение России по Су-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале сентября посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.

"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ", - заявил Демир.

По его словам, в настоящее время участие Турции в программе по производству новейших американских истребителей F-35 сохраняется. "Вывод Турции за рамки программы не отвечает интересам других участников проекта. Мы продолжаем обсуждать пути выхода из создавшейся ситуации. Не могу ничего сказать о позиции американской стороны, но мы готовы к позитивному диалогу", - сказал Демир.