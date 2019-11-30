Ильхам Алиев соболезнует Владимиру Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Уважаемый Владимир Владимирович!
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия в Забайкалье.
Выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме главы государства.