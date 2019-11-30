Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии. Фотографию похожей на небольшой танк машины, сделанной, предположительно, в горячей точке, на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa, пишет "Лента.ру".

Как пишет «Российская газета», по крайней мере, характерный камуфляж и окружение подтверждают эту теорию. Тестирование «Урана-9» на Ближнем Востоке позволило выявить и устранить конструктивные недостатки. К примеру, при самостоятельном передвижении «Урана» выявилась низкая надежность его ходовой части — опорных и направляющих катков, пружин и подвески. К тому же, нестабильно работает 30-миллиметровая автоматическая пушка, цели пуска срабатывают несвоевременно, а тепловизионный канал оптико-прицельной станции отказывает.

Робот «Уран-9» оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и модернизированным 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова. Оружие позволяет дрону уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

В январе стало известно, что российская армия получила на вооружение боевой многофункциональный робот «Уран-9».