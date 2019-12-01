Футбольные сборные Уэльса и Швейцарии, которым предстоит провести в Баку по два матча групповой стадии чемпионата Европы-2020, вероятно, выберут столицу Азербайджана в качестве базы во время пребывания на Евро. Это означает, что на все матчи, которые будут проходить в других европейских городах, футболисты этих сборных будут летать из Баку.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз заявил, что окончательное решение по этому поводу будет принято в ближайшее время. Легенда «Манчестер Юнайтед» надеется, что жители Азербайджана примут сборную Уэльса как свою.

Как известно, первые два матча валлийцы проведут в Баку – 13 июня против Швейцарии и 17 июня против Турции. А 21 июня Уэльс сыграет в Риме против Италии.

«Мы недавно были в Баку, и это хорошо, потому что у нас там был положительный опыт игры со сборной Азербайджана, - говорит Гиггз. - Наши первые два матча состоятся там, поэтому у нас есть возможность остаться в Баку. Это будет зависеть от инфраструктуры и погодных условий. Объекты в Баку были в великолепном состоянии. В этом мы убедились, когда были там. Мы еще раз проверим все. Могу сказать, что Азербайджан может принять нас как свою вторую сборную».

Судя по всему, Райан Гиггз пока не знает, что в Азербайджане подавляющее большинство любителей футбола будет болеть за сборную Турции, которая также проведет две игры на Бакинском Олимпийском стадионе. Где разобьют свой лагерь турки – пока неизвестно. Главный тренер команды Шенол Гюнеш после жеребьевки заявил, что этот вопрос еще будет обсуждаться. Турция начнет турнир 12 июня в Риме матчем открытия против Италии, 17 июня, как отмечалось выше, сыграет в Баку с Уэльсом, а 21-го – здесь же со Швейцарией.