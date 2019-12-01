Учения НАТО по кибербезопасности в Эстонии

Крупные международные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition начались в Эстонии. Об этом сообщили Силы обороны Эстонии в понедельник.

По его информации, в маневрах, которые будут продолжаться по 6 декабря, примут участие почти 700 специалистов по кибербезопасности, военных и правительственных чиновников, представителей бизнеса из 27 стран НАТО, а также шесть государств-партнеров и ЕС.

Участники будут отрабатывать предотвращение кибератаки на жизненно важные системы государственного управления, а также взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

Учения Cyber Coalition проходят в Эстонии в седьмой раз.