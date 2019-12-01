Реформы продолжаются: Поменяли и структуру Кабмина

Кроме того, упразднены должности заместителя руководителя Аппарата Кабмина и помощника премьер-министра.

Согласно изменениям, у первого заместителя премьер-министра и у каждого из заместителей премьер-министра появились собственные службы.

В Кабинете министров Азербайджана произошли структурные изменения, созданы новые отделы, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт Кабмина.

Вместе с тем, упразднена должность заведующего делами Аппарата Кабинета министров, создано Управление делами. В настоящее время управляющим делами Аппарата Кабмина является Хикмет Халилов.

В новой структуре Кабмина число отделов увеличено с 9 до 13.

Новые отделы - Отдел экономики, Отдел внешнеэкономических связей, Отдел международного сотрудничества, Отдел права и законодательства, Отдел социальных вопросов, Отдел гуманитарных вопросов, Отдел промышленности и энергетики, Аграрный и экологический отдел, Отдел развития регионов, Отдел строительства, градостроительства и коммунального хозяйства, Отдел транспорта, коммуникаций и инноваций, Отдел безопасности, обороны и мобилизации и Общий отдел.

Кроме того, упразднены Отдел по финансовым и экономическим вопросам (создан Отдел экономики), Отдел внешних связей (создан Отдел внешнеэкономических связей).

Вместо упраздненного Отдела по вопросам экологии, сельского хозяйства и развития регионов появились Отдел развития регионов и Аграрный и экологический отдел.

На базе упраздненного Отдела коммунального хозяйства, строительства и коммуникации созданы Отдел транспорта, коммуникаций и инноваций и Отдел строительства, градостроительства и коммунального хозяйства.

Помимо этого, упразднен Отдел по работе с документами и обращениями граждан. А Отдел по гуманитарным и социальным вопросам был разделен на два разных отдела – социальных вопросов и гуманитарных вопросов.