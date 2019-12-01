В эти часы состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев направил запрос в Конституционный суд о соответствии Конституции вопроса роспуска парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса «О назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана».

В своем обращении глава государства отмечает, что у абсолютного большинства членов Милли Меджлиса сформировалась позиция о невозможности осуществления парламентской деятельности, в результате продолжение парламентской деятельности стало невозможным.

На заседании Палаты Конституционного был рассмотрен запрос президента Азербайджана и принято решение о принятия его в исполнение.

Запрос будет рассмотрен по существу с участием сторон на Пленуме Конституционного суда 4 декабря в 12:00.