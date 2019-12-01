Турция рассказала о покупке новых С-400

Дата приобретения Турцией второго полка российских систем ПВО С-400 – это "исключительно технический вопрос", заявил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

"Думаю, это случится не слишком поздно", - цитирует собеседника РИА Новости. При этом других деталей сделки Сафи не раскрыл.

Ранее генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев сообщал, что подписание контракта по опциону на С-400 для Турции запланировано на 2020 год.