Япония покупает для США необитаемый остров

Япония выкупит расположенный у юго-западного побережья частный остров за $146 млн для военных учений США . Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на генерального секретаря кабинета страны Йосихидэ Сугу.

Отмечается, что 29 ноября префектура Кагосима достигла договоренности по покупке острова Магэсима после переговоров между министерством обороны и застройщиком, который владеет значительной частью острова.

Известно, что объект для американских военных учений будет построен на острове в ближайшее время. В настоящее время тренировки ВВС Соединенных Штатов проводятся на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио.

Белый дом потребовал изменить место учений в связи с тем, что Иводзима расположена на слишком большом расстоянии от военной базы США в городе Ивакуни префектуры Ямагути.