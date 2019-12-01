Мнацаканян о демонтаже мемориальной доски Нжде: «Это странная история»

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал «странной историей» демонтаж памятной доски пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде) в российском городе Армавир. Об этом армянский министр сказал на совместной пресс-конференции с коллегой из Иордании в Ереване.

Как пишет Rusarminfo, Мнацаканян сослался на сообщение армянской общины Армавира о том, что мемориальная доска демонтирована в связи с проведением ремонтных работ, отметив при этом, что доска была установлена на территории армянской церкви и является ее собственностью.

«Честно говоря, на данный момент произошедшее видится довольно странной историей», — отметил глава армянской дипломатии.

«В этом контексте проявлю некоторую осторожность в своих комментариях. Естественно, я не желал бы, чтобы вопрос получил развитие в контексте прав религиозных меньшинств», — сказал Мнацаканян, отметив, что необходима более полная информация для комментария и армянская сторона работает над этим.

Отметим, что 30 ноября в российских СМИ была распространена информация о том, что памятная доска пособнику фашистов Гарегину Нжде, установленная в городе Армавир, демонтирована. Об этом сказал независимый журналист, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. «Ситуация с памятной табличкой Нжде в Армавире получила свой логический конец», - сказал Михайлов российскому сайту «Южной службы новостей». По его словам, мемориальной доске человеку, который сражался против своих же армян, воевавших за СССР, нет места в России.