В Баку прибыл новый посол Израиля фото
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.
Эльмар Мамедъяров поздравил Джорджа Дика с назначением и выразил надежду, что новый посол внесет вклад в еще большее развитие связей между двумя странами.
В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в сфере энергетики и безопасности, отметили значимость развития сотрудничества в сферах экономики, науки и образования, туризма, культуры и др.
Посол Джордж Дик вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот, заявив, что за период дипломатической деятельности приложит все усилия для дальнейшего укрепления связей между Израилем и Азербайджаном.
Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.