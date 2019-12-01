Кабмин назвал праздничные дни в 2020 году
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение об определении даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2020 год, сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно части 4 статьи 105 Трудового кодекса Азербайджана и части 2 указа президента Азербайджана "О применении закона "Об изменениях в Трудовой кодекс Азербайджана" от 8 декабря 2006 года №194-IIIQD" от 18 декабря 2006 года №489, в 2020 году Новруз в Азербайджане будет отмечаться 20-24 марта, праздник Рамазан - 24 и 25 мая, Гурбан байрам - 31 июля-1 августа.
Согласно части 2 статьи 105 Трудового кодекса Азербайджана, указанные в распоряжении дни являются нерабочими.