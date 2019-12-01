Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма и отсутствии признаков их пропаганды или оправдания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пишет «Лента.ру», изменения вносятся в статью закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно тексту документа, демонстрация нацистской или схожей с ней до степени смешения символики допустима в случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».