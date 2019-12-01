Названы самые «заразные» предметы в быту человека

Окружающие человека предметы могут быть источниками серьезной биологической опасности. Об этом сказал профессор российского Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.

По его словам, наиболее «заразными» предметами являются поручни в общественном транспорте, ручки тележек в магазине, компьютерная клавиатура, а также экран смартфона. В интервью Sputnik российский ученый рассказал, что виной всему является биопленка, которая образуется на неметаллических поверхностях.

«Биопленка более живучая, чем на металлических образованиях. Все, что сделано не из металла – полностью в микроорганизмах. В составе биопленки микроорганизмы будут выживать. Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности – надежный путь для инфекций», — говорит профессор Ильин.

По его словам, наиболее «заразным» предметом является экран смартфона. Среди микроорганизмов, которые селятся на мониторе гаджета, многие являются условно-патогенными.