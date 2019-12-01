Драка между сторонниками власти и оппозиции в Грузии видео
Активисты грузинского молодежного движения "Посмей" не смогли встретиться с мажоритарным депутатом парламента от города Мцхета Дмитрием Хундадзе, передает Sputnik Грузия.
Хундадзе - один из тех представителей "Грузинской мечты", которые не поддержали поправки о переходе парламентских выборов на пропорциональную систему уже с 2020 года.
Словесная перепалка между сторонниками оппозиции и власти переросла в драку, пишет Sputnik Грузия. Затем полиция вывезла нескольких активистов молодежного движения с места противостояния возле офиса Хундадзе.
Двое пострадавших в результате драки с внешней травмой головы находятся в больнице, сообщает пресс-служба Министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Пациентов выпишут из больницы, предположительно, уже завтра.