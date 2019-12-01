Турция пожаловалась на отсутствие поддержки от НАТО

Анкара так и не получила в последние годы серьезной поддержки со стороны НАТО, заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в преддверии очередного саммита Североатлантического альянса, который пройдет с 3 по 4 декабря в Лондоне.

"В НАТО должны понимать и признавать проблемы других стран - членов, связанные с угрозой их национальной безопасности, а также решать их на тактическом и оперативном уровнях... В последние годы Турция так и не получила той решительной поддержки, которая она ожидала от НАТО. Несмотря на это, Турция со своей второй по величине армией в организации принимала участие в различных миссиях НАТО. Мы продолжим вносить свой вклад, но также ожидаем поддержки в связи с нашими проблемами", - написал Алтун в Twitter.

Алтун также подчеркнул, что "коллективная безопасность является важнейшей опорой стабильности в мирное время и безопасности в военное".

На саммите НАТО в британской столице, как сообщили в Анкаре, президент Турции Эрдоган рассчитывает провести двусторонние встречи с президентами США и Франции - Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель.