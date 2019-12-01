Приветствуя российского министра, президент Ильхам Алиев сказал: «Стали хорошей традицией взаимные визиты, регулярные визиты министров иностранных дел. Конечно, тон задают президенты. В этом году у нас состоялись две встречи с Владимиром Владимировичем в Пекине и Сочи, не считая нашего общения на полях международных мероприятий. Президенты задают тон развитию наших отношений, и, подводя итоги года, - я думаю, уже можно их подводить, - мы отмечаем, что год был очень успешным для наших отношений. Мы продвинулись значительно по многим направлениям, укрепили политическое взаимодействие, активно поддерживали друг друга в международных организациях. Должен сказать, что азербайджанская делегация в полном составе проголосовала за возвращение России в ПАСЕ и тем самым выразила солидарность. Также мы все время чувствуем поддержку со стороны Российской Федерации по вопросам, которые нас беспокоят в международных структурах».

Далее глава государства отметил успешный официальный визит первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Россию: «Хотел бы попросить вас передать благодарность президенту Владимиру Владимировичу Путину за приглашение, за внимание, за награждение Мехрибан Алиевой орденом Дружбы, за добрые слова, которые были сказаны в ее адрес, и за очень конструктивную беседу и переговоры, которые затронули практически все сферы нашего взаимодействия...»

Президент Ильхам Алиев отметил и успехи в экономическом плане: «Товарооборот растет из года в год. Еще итоги не подвели, но думаю, что будет рост где-то в районе 25 процентов, не ниже. В транспортной сфере мы также добились хороших результатов и ожидаем в ближайшее время открытия моста через реку Самур, что позволит значительно увеличить товарооборот и взаимные визиты».

Глава государства отметил и проблематику урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном: «В этом направлении, к сожалению, видимых результатов не было. Считаю, что главной причиной тому является контрпродуктивная политика армянского руководства, особенно заявление о том, что Карабах – это Армения. И рад, что и с вашей стороны, и со стороны сопредседателей из других стран была дана правильная оценка этому странному, мягко говоря, заявлению. Но мы будем продолжать сотрудничество с сопредседателями Минской группы. В ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Будем рассчитывать на продолжение вашего активного участия в переговорном процессе».