Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированную на 3 декабря поездку в Лондон, где будет проходить двухдневная встреча лидеров стран НАТО. Об этом пишет сайт газеты "Гаарец".

Ранее израильские СМИ сообщали, что Биньямин Нетаньяху рассчитывал провести переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Гаарец" пишет, что чиновники, занимавшиеся организацией поездки Нетаньяху в Лондон, сообщили, что возникли "проблемы с логистикой визита", лидеры нескольких стран заявили, что им сообщили о предполагаемом визите Нетаньяху слишком поздно. По другим источникам, пишет "Гаарец", Меркель и Макрон проигнорировали запросы из окружения Нетаньяху о возможности встречи в Лондоне.

Издание пишет, что в настоящее время Нетаньяху пытается организовать встречу с Помпео в другом месте. В частности, на этой неделе госсекретарь США посетит Лиссабон, возможно, туда приедет и израильский премьер.