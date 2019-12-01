Лавров на встрече с Ильхамом Алиевым: «Абсолютно поддерживаю ваш тезис»

«Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживании гуманитарных контактов, контактов по линии СМИ, которые были достигнуты и на саммите в Вене, и затем на министерской встрече в Москве, были подтверждены в этом году, чтобы они воплощались в жизнь ». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава российского МИД выразил надежду, что «предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать эти процессы».

«В то же время согласен с Вами, что в отношении политического урегулирования, долгосрочного урегулирования еще предстоит немало сделать, и здесь абсолютно поддерживаю Ваш тезис о том, что нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами, принципами, которые закреплены в Уставе ООН и в Хельсинкском заключительном акте», - отметил российский министр.