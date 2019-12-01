Сегодня матчем «Сабах» - « Карабах », проходившим на стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре, завершился 13-й тур чемпионата Азербайджана по футболу.

Со счетом 1:0 победил «Карабах». Единственный гол на 74-й минуте забил Абделла Зубир. Благодаря этой победе «Карабах» набрал 30 очков и теперь на 8 очков опережает ближайших преследователей – «Кешля» и «Нефтчи».

«Кешля» в этом туре обыграла со счетом 2:1 «Сумгаит», а «Нефтчи» потерял очки, не сумев одолеть «Сабаил» - 0:0. Еще один матч тура между «Габалой» и «Зиря» завершился со счетом 3:0 в пользу габалинцев.

Турнирное положение после 13-го тура

1. «Карабах» - 30 очков (13 матчей)

2. «Кешля» - 22 (13)

3. «Нефтчи» - 22 (13)

4. «Сумгаит» - 17 (13)

5. «Зиря» - 14 (13)

6. «Сабах» - 13 (13)

7. «Габала» - 12 (13)

8. «Сабаил» - 12 (13).