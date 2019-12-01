Европа обвалила цены на российский газ

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет. Об этом говорится в комментарии к отчету «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Как пишет «Лента.ру», в третьем квартале средняя цена за тысячу кубометров с учетом акциза и таможенных пошлин составила 169,8 доллара. Год назад за тот же период она превышала 250 долларов, то есть падение в годовом выражении составило 32 процента. В последний раз дешевле «Газпром» продавал газ Европе в 2004 году. Тогда он стоил 137,7 доллара, в 2005 году же поднялся выше 190 долларов.

Причиной такого снижения цен стал избыток предложения на рынке, сформировавшийся благодаря сжиженному природному газу (СПГ). Стоимость СПГ в Азии рухнула в два раза, после чего производители начали отправлять газовозы к Европе.