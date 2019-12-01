Вооруженное нападение на известный кондитерский магазин в Баку

В Баку на улице Джавадхана совершено нападение на магазин кондитерских изделий AZZA.

Как сообщает Trend, преступник с ножом, войдя в магазин, пригрозил убить работника магазина Ульви Атакишиева и потребовал все деньги в кассе.

Взяв с собой 950 манатов и напиток Alpha Line, грабитель скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении данного преступления, ранее судимый Арзу Абдуллаев. Возбуждено уголовное дело.