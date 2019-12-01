Футболисту мадридского «Реала» запретили играть в гольф в Баку

Лидер сборной Уэльса и игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет поиграть в столь любимый им гольф во время чемпионата Европы-2020, два матча которого валлийцы проведут в Баку.

Запрет на подобного типа развлечения установил главный тренер команды Райан Гиггз, чтобы предотвратить возможные травмы. Об этом сообщил генеральный директор Футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд.

«Райан Гиггз строго следит за тем, чтобы на базе сборной игроки сосредоточились только на футболе, - говорит Форд. – Нельзя рисковать здоровьем и физической подготовкой игроков. Я ценю, что некоторые футболисты относятся к этому с пониманием.

Да, игроки не должны тренироваться весь день, у них должны быть какие-то развлечения. Но нужно быть осторожными».

Напомним, сборная Уэльса сыграет в Баку 13 и 17 июня соответственно против Швейцарии и Турции. Кроме того, по словам Райана Гиггза, есть вероятность, что в ходе Евро-2020 валлийцы будут жить в Баку. Этот вопрос прояснится в ближайшее время.

В Баку есть гольф-клубы, которые мог бы посетить Гарет Бэйл в дни пребывания в столице Азербайджана, но теперь лидер валлийцев вряд ли возьмет в руки клюшку.