Футболисту мадридского «Реала» запретили играть в гольф в Баку
Лидер сборной Уэльса и игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет поиграть в столь любимый им гольф во время чемпионата Европы-2020, два матча которого валлийцы проведут в Баку.
Запрет на подобного типа развлечения установил главный тренер команды Райан Гиггз, чтобы предотвратить возможные травмы. Об этом сообщил генеральный директор Футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд.
«Райан Гиггз строго следит за тем, чтобы на базе сборной игроки сосредоточились только на футболе, - говорит Форд. – Нельзя рисковать здоровьем и физической подготовкой игроков. Я ценю, что некоторые футболисты относятся к этому с пониманием.
Да, игроки не должны тренироваться весь день, у них должны быть какие-то развлечения. Но нужно быть осторожными».
Напомним, сборная Уэльса сыграет в Баку 13 и 17 июня соответственно против Швейцарии и Турции. Кроме того, по словам Райана Гиггза, есть вероятность, что в ходе Евро-2020 валлийцы будут жить в Баку. Этот вопрос прояснится в ближайшее время.
В Баку есть гольф-клубы, которые мог бы посетить Гарет Бэйл в дни пребывания в столице Азербайджана, но теперь лидер валлийцев вряд ли возьмет в руки клюшку.
Запрет на игру в гольф в сборной Уэльса наверняка появился неслучайно. Перед ноябрьским отборочным матчем с Азербайджаном в британской и испанской прессе появились публикации о том, что выступление за сборную Уэльса для Гарета Бэйла гораздо важнее, чем за мадридский «Реал». Более того, бывший футболист, а ныне спортивный директор испанского клуба Предраг Миятович выразил мнение, что Бэйл думает прежде всего о национальной сборной, затем о гольфе и только потом о «Реале».
На матче в Баку фанаты сборной Уэльса скандировали в адрес Бэйла: «Уэльс, гольф, Мадрид». Но этим дело не ограничилось. Празднуя победу над Венгрией в последнем туре отбора и выход в финальную часть Евро-2020, Бэйл и его товарищи по команде танцевали на поле с флагом Уэльса, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид... В таком порядке».
Руководство «Реала» выразило свое недовольство поведением валлийского нападающего, назвав это празднование «крайне безвкусной шуткой». Это, скорее всего, окончательно испортит и без того напряженные отношения между Бэйлом и клубом.