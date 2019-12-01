В Ереване русским отомстили за Нжде: осквернили памятник великому Грибоедову
В Ереване сегодня вечером осквернили памятник русскому дипломату, поэту и драматургу Александру Грибоедову.
Как сообщает армянское издание Verelg, памятник облил красной краской местный национал-активист Шаген Арутюнян, который сам об этом сообщил в Facebook: «Облил красной краской памятник послу Российской империи, поэту Грибоедову в ответ на осквернение памятной доски Нжде».
Шаген Арутюнян — сын лидера партии «Цегакрон» и «Объединенной национальной инициативы» Шанта Арутюняна.
Напомним, 13 ноября депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил черной краской установленную в этом же городе памятную доску пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). Местные жители также подняли вопрос о том, что монумент надо убрать. 30 ноября же стало известно, что доска Нжде демонтирована.