Президент Молдовы и Гудси Османов о нереализованных связях двух стран

Согласно информации, были обсуждены вопросы двусторонних отношений в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Стороны констатировали наличие большого нереализованного потенциала двух стран, выступив за активизацию связей по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Азербайджана в этой стране Гудси Османовым, сообщает Noi.md.

Собеседники отметили важность организации четвертого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не проводилась с 2012 года. Глава молдавского государства отметил, что также планируется проведение бизнес-форума на полях МПК и привлечение азербайджанских компаний к участию в тематических выставках в Молдове.

Игорь Додон подчеркнул заинтересованность Молдовы в привлечении инвесторов из Азербайджана к реализации инфраструктурных проектов.

Глава молдавского государства выразил признательность руководству Азербайджана за помощь в реализации социальных проектов, прежде всего на территории Гагаузской автономии. Президент отметил, что в городе Чадыр-Лунге при поддержке Фонда Гейдара Алиева завершается строительство культурно-образовательного центра.

Соответствующая договоренность была достигнута по результатам личной встречи президентов Молдовы и Азербайджана - Игоря Додона и Ильхама Алиева в Баку в июне 2017 года.

Глава молдавского государства поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение на Бакинский глобальный форум в 2018 и 2019 годах. Игорь Додон добавил, что рассматривает возможность поездки на следующий Форум, запланированный на 12-14 марта 2020 года.

В завершение встречи молдавский лидер подтвердил приглашение президенту Ильхаму Алиеву посетить с официальным визитом Республику Молдова в будущем году.