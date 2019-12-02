Американские сенаторы об антитурецких санкциях: «Время для терпения закончилось»

Американские сенаторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен призвали администрацию США ввести санкции против Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Их письмо, направленное госсекретарю США Майклу Помпео, оказалось в распоряжении Reuters.

"Время для терпения давно закончилось. Пора ввести в действие закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", - заявили законодатели, добавив: "Если мы не поступим так, это станет ужасным сигналом для других стран о том, что они могут уклоняться от выполнения законов США без каких-либо последствий для себя", передает ТАСС.